Osman Aşkın Bak: Bütün dünya, İstanbul’un ve boğazın güzelliklerini, dinamizmini görmüş oldu

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Bu yıl 58. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul - Sultanahmet etabı ile sona erdi. Turu Astana Takımı’ndan Alexey Lutsenko kazandı. Turun sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ve bisiklet sporunu geliştirmek için çalıştıklarını belirten Bakan Bak, "Güzel ve güneşli bir İstanbul gününde Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bütün dünya bugün, İstanbul’un ve boğazın güzelliklerini, dinamizmini görmüş oldu. Bisiklet sporunun yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde sporun her branşında önemli atılımlar gerçekleştirdik. Konya’da çok güzel bir Veledrom inşa edildi. Bisiklet önemli bir spor. Avrupa’da birçok organizasyon çok fazla izleniyor. Spor turizminin gelişmesi bizim için çok önemli. Bakanlık olarak bunu destekliyoruz. Babadağ parkuru meşhur bir parkur oldu. Yaşlı bir teyzemizin yansıyan çok sıcak bir röportajı vardı. Güzel paylaşımlar yapan, heyecanı yaşayan bir kültür oluştu. Çocuklarımızı bu spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

A MİLLİ TAKIM'A DESTEK MESAJI

Bakan Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde bugün Letonya ile Konya’da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’na destek çağrısında bulunarak, "Türkiye, Avrupa’nın en genç stadyumlarına sahip. Bunun sonucu olarak da 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı İtalya ile birlikte organize edeceğiz. Bu ülkemizin hangi noktaya geldiğini gösteriyoruz. Milli takımımızın bugün maçı var. Hırvatistan’ı 1-0 mağlup ederek avantaj elde ettik. Vatandaşlarımızı televizyon ekranlarına, Konya ve yakınlarında yaşayan vatandaşlarımızı ise stada davet ediyoruz. İnşallah buradan güzel bir sonuç aldığımızda da şampiyonaya katılmayı garantileyeceğiz" ifadelerini kullandı.