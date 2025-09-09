Osman Aşkın Bak: 12 Dev Adam efsanesi uyanıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında karşı karşıya geldiği Polonya'yı 91-77'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi. Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, açıklamalarda bulundu.

OSMAN AŞKIN BAK: 12 DEV ADAM EFSANESİ UYANIYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yarı finale yükseldiler. 12 Dev Adam efsanesi uyanıyor. Burada onu gösterdiler. İsveç'i elediler, Polonya'yı elediler. Şimdi finale yürüyorlar. Beklentimiz final, madalya. 12 Dev Adam'ın bugün ortaya koyduğu mücadele, enerji, coşku bizleri gururlandırıyor. Onlara başarılar diliyoruz. İnanılmaz tempo ortaya koydular, maçı götürdüler, tamamladılar. Türk basketbolu için önemli günler bugünler. Türk basketbolunun finale yürümesi bizim için çok çok kıymetli. Basketbol Gelişim Merkezi başta olmak üzere ülkemizde basketbola büyük yatırımlar yapıldı. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. O da hep sporcularımıza desteğini iletiyor. Hidayet Başkan'ı da hocamız Ergin Ataman'ı da tebrik ediyoruz. Onların da çabalarını kutluyoruz. İlk günden itibaren Ergin Hoca madalya için gideceğimizi söylemişti ve bu madalya için yürüyoruz. İnşallah finale çıkıp ülkemizi sevindirecekler ve oradan başarıyla dönecekler. Onlarla gurur duyuyoruz. 12 Dev Adam efsanesi ayağa kalktı" ifadelerini kullandı.

HİDAYET TÜRKOĞLU: BU ÇOCUKLARLA NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "Gerçekten bu çocuklarla ne kadar gurur duysak azdır. Sahaya inanılmaz enerji, emek, efor, birliktelik, pozitif enerji, aklınıza gelebilecek her şeyi sahaya koyuyorlar, son saniyeye kadar mücadele ediyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, turnuvanın ilk gününden beri hep bizi desteklediğini, arayıp takımımızın her zaman yanında olduğunu dile getirdi. Bu maçtan sonra da aradı. Ona da buradan tekrar şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunarım. Sayın Bakanımız bizi son 16 maçında da yalnız bırakmadı, bu maçta da yalnız bırakmadı. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Milyonlarımıza teşekkür ediyorum. Dualarını eksik etmeyen, bu çocukların başarılı olmasını isteyen herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum, iyi ki varlar diyorum" şeklinde konuştu.