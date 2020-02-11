'oslo' hayal gücünü harakete geçirecek

Koreograf, dansçı ve performans sanatçısı Mette Edvardsen’in 'oslo' isimli performansı 15-16 Şubat'ta Karbon'da sanatseverlerle buluşacak.

Arter’in Dolapdere’deki yeni binasında hayata geçirdiği Etkinlik Programı kapsamında bir performans sanatı seçkisi de sunuyor. Selen Ansen küratörlüğünde gerçekleştirilen Performans Programı, Kutlama, Katılma ve Tınlama başlıklarını taşıyan, birbiriyle ilişkili ve ardışık üç bölümden oluşuyor.

Programın Katılma başlıklı ikinci bölümünün son etkinliği, koreograf, dansçı ve performans sanatçısı Mette Edvardsen’in 15 ve 16 Şubat’ta Karbon’da sahneleyeceği oslo isimli performansı olacak. Mette Edvardsen’in sanatsal pratiği kapsamında odaklandığı yazma eyleminden yola çıkan oslo, fiziksel bir mekânda somutlaştırdığı dilin sınırlarını ve imkânlarını sorguluyor.

Edvardsen, sahne için tasarlanan performansında, seyirciyi kendi mevcudiyetini ortaya koymanın, hayal gücünü harekete geçirmenin ve çoğulcu bir yapıya ortak olmanın farklı yollarını deneyimlemeye davet ediyor.

'oslo' 15 Şubat Cumartesi akşamı 20.00’de, 16 Şubat Pazar günü ise saat 16.00’da Arter’in performans salonu Karbon’da İngilizce olarak sahnelenecek.

Arter Performans Programı, oslo’nun ardından Tınlama başlıklı üçüncü ve son bölümüyle devam edecek.