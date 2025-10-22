Habertürk
        Osimhen ve Onana, Afrika'da yılın futbolcusuna aday! - Trabzonspor Haberleri

        Osimhen ve Onana, Afrika'da yılın futbolcusuna aday!

        Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen ile Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Afrika'da yılın futbolcusu ve kalecisi ödüllerinin adayları arasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:30 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:30
        Osimhen ve Onana yılın futbolcusuna aday!
        Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) açıklamasına göre CAF Teknik ve Gelişim Komitesi üyeleri, deneyimli teknik direktörler, eski ünlü futbolcular ile medya mensuplarından oluşan heyet, yılın en iyilerine verilecek ödüller için 10'ar kişilik aday listeleri belirledi.

        Yılın futbolcusu ödülüne Galatasaray'dan Osimhen'in yanı sıra Andre Frank Zambo-Anguissa (Kamerun/Napoli), Fiston Mayele (Demokratik Kongo Cumhuriyeti/Pyramids), Muhammed Salah (Mısır/Liverpool), Denis Bouanga (Gabon/Los Angeles), Serhou Guirassy (Gine/Borussia Dortmund), Achraf Hakimi (Fas/Paris Saint-Germain), Oussama Lamlioui (Fas/Berkane), Iliman Ndiaye (Senegal/Everton) ve Pape Matar Sarr (Senegal/Tottenham) aday gösterildi.

        Trabzonspor'dan Andre Onana ile Vozinha (Yeşil Burun Adaları/Chaves), Ahmed El Shenawy (Mısır/Pyramids), Munir Mohamedi (Fas/Berkane), Yassine Bounou (Fas/Al Hilal), Stanley Nwabali (Nijerya/Chippa United), Edouard Mendy (Senegal/Al Ahli), Marc Diouf (Senegal/Tengueth), Ronwen Williams (Güney Afrika/Mamelodi Sundowns) ve Aymen Dahmen (Tunus/Sfaxien), yılın kalecisi ödülünün adayları arasına girdi.

