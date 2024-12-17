Osimhen ve Amrabat Afrika'da yılın 11'ine seçildi!
Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat, Afrika'da yılın en iyi 11'ine seçildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen ve Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Sofyan Amrabat, Afrika'da 2024 yılının en iyi ilk 11'ine seçildi.
İlk 11 şu şekilde oluştu:
Kale: Andre Onana (Manchester United)
Defans: Achraf Hakimi (PSG), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Chancel Mbemba (Marsilya)
Orta saha: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Franck Kessie (Al Ahli), Yves Bissouma (Tottenham), Mohammed Kudüs (West Ham)
Forvet: Ademola Lookman (Atalanta), Mohamed Salah (Liverpool), Victor Osimhen (Galatasaray)