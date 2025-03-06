Osimhen, Icardi'yi geçti!
Galatasaray'da Mauro Icardi yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalırken, bir başka yıldız Victor Osimhen sahneye çıktı.
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Galatasaray taraftarının aşkı Mauro Icardi sahalardan uzak kalsa da sarı-kırmızılıların imdadına bir başka yıldız yetişti.
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Sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadro dışı kalan Victor Osimhen'i sürpriz bir şekilde kiralık olarak renklerine bağladı.
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Osimhen'in Galatasaray taraftarıyla buluşmasında yaşadığı coşku aslında birçok şeyin de işaretçisiydi.
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Formayı üzerine geçirdiği ilk günden bu yana aidiyet duygusu takdir gören Osimhen; son iki sezonun en golcü oyuncularından Mauro Icardi'yi de geride bıraktı!
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Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray'ın kaydettiği 50 golün 16'sını atan Osimhen; 4 de asist yaparak toplamda 20 gole direkt katkı sağladı.
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Nijeryalı yıldız bu istatistiklerle Galatasaray'ın gollerinin yüzde 32'sini doğrudan atarken, yüzde 40'ına da doğrudan katkıda bulundu.
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Osimhen birlikte oynamayı iple çektiği ancak sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Icardi'yi de bu performansıyla geride bıraktı.
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2022-23 sezonunda yedinci haftada ilk maçına çıkan Icardi, aynı süreçte Galatasaray'ın gollerinin yüzde 31'ini atarak takımı sırtlamıştı.
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2023-24 sezonunda ise Icardi, 25 gol kaydederek Galatasaray'ın gollerinin yüzde 27'sine imza attı ve 8 asist yaparak toplamda 33 gole katkı sağladı.
Bu da Galatasaray'ın 92 golünün yüzde 35'ine denk geldi.
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Sarı-kırmızılı taraftarlar uzun yıllar hasretini çektiği golcü performansının zirvesini Icardi'yle yaşadığını düşünürken Osimhen daha da zorunu başardı.
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Oynadığı her dakikanın hakkını veren Osimhen son süreçte sallanan Galatasaray'ı da sırtlayan isim oldu.
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Son altı haftada dokuz gol kaydeden sarı-kırmızılılarda altı gol Osimhen'den geldi.
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Galatasaray, Victor Osimhen'i gelecek sezon da kadrosunda tutmanın hesaplarını yapıyor.
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Sarı-kırmızılı idareciler Nijeryalı yıldızın bonservisini alabilmek için kaynak arayışlarını sürdürüyor.