Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM HABERLERİ: Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı | Son dakika haberleri

        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!

        Eskişehir'de, tartıştığı üvey ağabeyi 35 yaşındaki Sezer Keklikçi'yi silahla vurup öldüren, eşini ise darp eden 24 yaşındaki Caner Çayırcı, tutuklu yargılandığı davada, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 08:07 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir'de akaryakıt istasyonunda çalışan Sezer Keklikçi (35) ile üvey kardeşi Caner Çayırcı (24), 2023 yılı ağustos ayında Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gittikleri bir düğünün ardından tartıştı.

        KARDEŞİ SİLAHLA ATEŞ ETTİ

        Hayatını kaybeden Sezer Keklikçi.
        Hayatını kaybeden Sezer Keklikçi.

        DHA'daki habere göre Caner Çayırcı, bu sırada silahla 3 çocuk babası üvey ağabeyine ateş etti. Yaralanan Keklikçi, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        AĞABEYİNİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Caner Çayırcı’yı Ankara’ya gitmek üzereyken yakalayıp, gözaltına aldı. Çayırcı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Caner Çayırcı hakkında 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede tutuklu sanık Caner Çayırcı için ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        ADLİ TIP'TAN ÖLÜM RAPORU GELDİ

        Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Caner Çayırcı ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Sezer Keklikçi’nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen ölüm raporu okundu.

        DOĞRUDAN ATEŞ DEĞİL, KURŞUN SEKMESİ

        Raporda, Sezer Keklikçi’nin sekme sonucu vücuduna isabet eden mermi nedeniyle öldüğü belirtilerek, “Kişinin ölümüne neden olan ateşli silah mermi çekirdeğinin vücuduna doğrudan isabet etmemiş olduğu, sekme sonucu isabet etmiş olduğu tespit edildi” denildi.

        "YERE VE HAVAYA ATEŞ ETTİM"

        Sanık Caner Çayırcı duruşmadaki savunmasında, üvey ağabeyini öldürme niyetinde olmadığını ifade ederek, “Ben o an ne yapacağımı bilemiyordum. İstesem ağabeyimi vurabilirdim. Yere ve havaya ateş ettim. Üzerime korkusuzca geliyor, geri dönmüyordu. Ben ailemle ağabeyim arasında tampon bölgeydim. Ben elinde silah olduğunu sandım fakat bıçak varmış” dedi.

        'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

        Heyet, Caner Çayırcı’yı ‘Olası kast ile kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca olay sırasında Sezer Keklikçi’nin eşini yüzüne vurarak darp ettiği belirtilen sanık Çayırcı, ‘kasten yaralama’ suçundan da 5 yıl hapse çarptırıldı.

        KARARA İTİRAZ EDİLECEK

        Sanık Caner Çayırcı’nın avukatı Mustafa Emir Arslan, karara itiraz edeceklerini ve sanık hakkında meşru müdafaa halinin uygulanması gerektiğini söyledi. Arslan, “Ölen kişinin üzerinde 35 ve 27 santimetrelik bıçaklar bulundu. Aynı gün içerisinde akrabalarını arayıp öldürmekle tehdit ettiğini belirlendi. Ayrıca ölen kişinin üzerinde silah, kanında da uyuşturucu ve alkol tespit edildi” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        İstihdama 296 milyar TL destek
        İstihdama 296 milyar TL destek
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Habertürk Anasayfa