Korku filmi gibi... Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
Erzurum'da, 15 gündür ulaşılamayan 60 yaşındaki R.B. adlı erkek, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Hırhal Mezrası'ndaki evinde donmak üzere bulundu. Hipotermi geçirdiği belirlenen R.B., helikopterle hastaneye kaldırıldı
Erzurum'un Çat ilçesi Işkınlı Mahallesi Hırhal Mezrası'nda tek başına yaşayan R.B.'ye (60) 15 gündür ulaşamayan yakınları, jandarmaya önceki gece kayıp ihbarında bulundu.
EVİNDE MAHSUR KALDI
DHA'daki habere göre İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada, R.B.'nin yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezradaki evinde mahsur kaldığı belirlendi.
HAVA DESTEKLİ KURTARMA OPERASYONU
R.B.'yi kurtarmak için Erzurum Jandarma Komutanlığı ile AFAD koordinesinde hava destekli kurtarma operasyonu planlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle dün saat 12.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla R.B., mezradan kurtarıldı.
'HİPOTERMİ' GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık kontrollerinde hipotermi geçirdiği belirlenen, donmak üzere olan R.B., Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.