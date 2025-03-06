Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Panama Devlet Başkanı Mulino'dan, Trump'a Panama Kanalı yanıtı: "Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor" | Dış Haberler

        Panama Devlet Başkanı Mulino'dan, Trump'a Panama Kanalı yanıtı: "Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor"

        Panama Devlet Başkanı Mulino, ABD Başkanı Trump'ın Panama Kanalı sözlerine ilişkin konuştu ve "Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor. Panama Kanalı'nın geri kazanım sürecinde olduğu iddiası kesinlikle doğru değil." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 07:40 Güncelleme: 06.03.2025 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'yla ilgili sözlerine ilişkin, "Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor." dedi.

        Mulino, X sosyal medya platformundan Trump'ın Panama Kanalı'na yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

        "GERÇEĞE VE ULUSAL ONURUMUZA YÖNELİK BU GİRİŞİMİ REDDEDİYORUM"

        Devlet Başkanı Mulino, "Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor. Panama Kanalı'nın geri kazanım sürecinde olduğu iddiası kesinlikle doğru değil. Bakan Rubio (ABD Dışişleri Bakanı) ile yaptığımız görüşmelerde dahi bu konu gündeme gelmedi. Panama ve tüm Panamalılar adına, gerçeğe ve ulusal onurumuza yönelik bu yeni girişimi reddediyorum." ifadelerini kullandı.

        Kanalın Panama'ya ait olduğunu vurgulayan Mulino, "Hükümetlerimiz arasındaki işbirliği, bugüne kadar olduğu gibi karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda açık mutabakatlara dayanmaktadır. Bunun ne Kanal'ın kurtarılması ile ne de ulusal egemenliğimize gölge düşürmekle hiçbir ilgisi yoktur. Panama Kanalı Panamalılarındır ve Panamalı kalacaktır." diye konuştu.

        REKLAM

        "PANAMA KANALI'NI GERİ ALACAĞIZ"

        Bir kez daha "Panama Kanalı'nı geri alacağız." diyen Trump, bu yönde somut adımlar atmaya başladıklarını söylemişti.

        Panama Kanalı'nı Amerikalıların yaptığını ve daha sonra Panama'ya verdiklerini anlatan Trump, kanalın kontrolünün daha sonra Çin'e geçtiğini savunarak, bunu kabul etmeyeceklerini kaydetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        İstihdama 296 milyar TL destek
        İstihdama 296 milyar TL destek
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Habertürk Anasayfa