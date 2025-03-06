Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Social Truth isimli sosyal medya platformundan Hamas'a seslendi.

Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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"Shalom Hamas, merhaba ya da elveda demek. Seçim sizin. Bütün rehineleri sonra değil, şimdi serbest bırakın ya da sizin için her şey biter. İsrail'e işi bitirmesi için ihtiyacı olan her şeyi gönderiyorum. Eğer dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi dahi güvende olmayacak. Bu sizin için son uyarı. Yönetim için Gazze'yi terk etme zamanı. Hâlâ şansınız varken... Diğer yandan, Gazze halkını güzel bir gelecek bekliyor ancak siz esirleri tuttuğunuz sürece değil. Akıllı bir seçim yapın. Esirleri şimdi serbest bırakın ya da daha sonra büyük bedeli ödeyin."