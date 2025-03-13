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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'den şampiyonluk sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılılara geliş sürecinden şampiyonluğa kadar birçok konuda konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:23
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        • 1

          Galatasaray'ın 26 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen vatandaşı eski futbolcu John Obi Mikel'in podcastine konuk oldu ve çarpıcı açıklamalara imza attı.

        • 2

          "FİLM SAHNESİ GİBİYDİ"

          Galatasaray, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Tabii ki Türkiye'nin en iyisi. Taraftarların uçağımı takip ettiğini, gece 3'te havaalanında bu kadar insanın beklediğini bilmiyordum. Dürüst olmak gerekirse çok etkilendim, benim için bir film sahnesi gibiydi. Soyunma odasına girdiğim ilk anda şunu düşündüm, sanırım burası bana her yerden çok daha evim gibi hissettiriyor.

        • 3

          "OKAN BURUK'UN ROLÜ BÜYÜK"

          Gördüğüm taraftarlar, benim buraya geldiğime inanamadıklarını söylüyorlar ama benim için çok kolay oldu. Hoca beni arayıp eğer gelmemi isterlerse bunun mümkün olup olmadığını sordu. Ona projeyi sordum ve bana projeden bahsetti. Daha para konusuna bile gelmemiştik. Onunla konuşurken, onun oyuna olan tutkusunu gördüm. Çünkü o da bu kulüp için oynamış ve burada başarılar kazanmış biri. Bana kulüpten, taraftarlardan, her şeyden bahsetti. Okan Buruk'la konuştukça ilgim daha da arttı. İlk konuşmamızdan 7 saat sonra 'Bu işi yapalım' dedim.

        • 4

          "SÜREKLİ ÇAY İÇİYORUM"

          Önceden hiç çay içmiyordum, buraya gelince alıştım. Ailem de alıştı. Sürekli çay demleniyor, sürekli çay içiyorum.

        • 5

          "G.SARAY'A VERECEK ÇOK ŞEYİM VAR"

          Hâlâ Galatasaray'a verecek çok şeyim var. Gol atmasam da asist yapmasam da takımım için mücadele edebilirim. Sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum.

        • 6

          "DROGBA BENİM İDOLÜM"

          Okan Buruk ile görüşmeden bir hafta önce Galatasaray'ın Young Boys maçını izliyordum. Maçlarını zaten sürekli takip ediyordum çünkü burada oynayan bazı isimler Drogba benim idolümdü.

        • 7

          "ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

          Galatasaray ile şampiyon olmak istiyorum. Bu onlar için önemli olacak. Bu gerçekleştiğinde takımın en mutlu ismi ben olacağım.

        • 8

          "NAPOLI'DE MARADONA'YI GEÇEMEZSİN"

          Maradona, Napoli'de adeta bir yarı tanrı gibi, çok büyük bir figür. Orada kimse Maradona'yı geçemez, boşuna uğraşırsın. Onlara 5 Şampiyonlar Ligi veya 10 Scudetto (İtalya Ligi şampiyonluğu) kazandırabilirsin, ne kazanırsan kazan, Maradona'yı geçemezsin. Onun yaptıklarını yapmak imkansız çünkü kulübü tek başına zirveye taşıdı.

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