Oscar’ı kim alır?

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
1930 yapımı aynı adlı klasik Hollywood filmin yeniden çevrimi olan Almanya yapımı ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’ (Im Westen nichts Neues), 9 dalda Akademi Ödülleri’ne aday olarak bu yılın en önemli başarılarından birine imza attı. BAFTA’da sadece uluslararası kategoride değil; film, yönetmen, uyarlama senaryo, görüntü, özgün müzik ve ses ödüllerini kazanması, Oscar’lardaki iddiasını bir kez daha ortaya çıkardı. En iyi film dalında belki favori değil ama bu kategoride kazanma şansı çok yüksek. Amerikalı eleştirmenlere göre ikinci film olarak Belçika yapımı ‘Close’ öne çıkıyor. ‘Aİ’ (Polonya), ‘Arjantin, 1985’ (Arjantin) ve ‘Sessiz Kız’ (İrlanda) filmlerinin benim gibi çok hayranı var ama ödül için şans tanıyan pek kimse yok. Özetle, Almanya yapımı film kazanmazsa gecenin sürprizlerinden biri yaşanır.
Kim alır? ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’ (All Quiet on the Western Front)