İLK OSCAR ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?

Söylentilere göre ilk Oscar Ödülü 11 yaşındaki Alman kurt köpeği Rin Tin Tin'e verilecekti. 1918'de savaş sırasında Fransa'da ABD'li bir havacı tarafından kurtarılan köpek, kısa sürede Hollywood dünyasında ün yapmıştı.

Rin Tin Tin toplamda 27 filmde rol aldı ve bunların dördü 1929'da çekildi. O sıralar yeni kurulan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, ilk Oscar'ın bir köpeğe verilmesinin yanlış algılanabileceğini düşünmüştü ve en çok oyu Rin Tin Tin almasına rağmen ilk Oscar Ödülü'nü Alman aktör Emil Jannings'e verdi.