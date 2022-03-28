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Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar, kaybedenler kimler?

Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? 2022 Oscar ödülü kazananlar kimler?

2022 Oscar Ödülleri kazananları açıklandı mı? sorusu binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 3 yıl ara verilen 2022 Oscar Ödülleri bu yıl seyircili olarak gerçekleştirildi. İşte, bu 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri kazananları tam liste...

28.03.2022 - 09:19 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Oscar Ödülleri, üç yılın ardından bu yıl ilk kez sunuculu ve seyircili törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'ta gerçekleştirilen töreninin sunuculuğunu Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall üstlendi. En iyilerin ödüllendirilidiği 94.Oscar Ödüllerinin kazananları merak konusu oldu. İşte, 2022 Oscar Ödülleri kazananları...

  • OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLARI AÇIKLANDI MI?

    2022 Oscar Ödülleri Los Angeles'ta gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

  • 2022 OSCAR ÖDÜLÜ KAZANANLAR KİMLER?

    Sunuculuğunu Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'in üstlendiği 2022 Oscar Ödülleri kazananları tam liste şöyle;

  • EN İYİ FİLM

    KAZANAN: CODA

    DİĞER ADAYLAR

    Belfast

    Don’t Look Up

    Drive My Car

    Dune

    King Richard

    Licorice Pizza

    Nightmare Alley

    The Power of the Dog

    West Side Story

  • EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

    KAZANAN: Drive My Car

    DİĞER ADAYLAR

    Flee

    The Hand of God

    Lunana: A Yak in the Classroom

    The Worst Person in the World

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