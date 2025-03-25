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        Haberler Dünyadan Oscar kazanan filmin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal gözaltına aldı - Magazin haberleri

        Oscar kazanan filmin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal gözaltına aldı

        İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Oscar ödüllü belgesel 'Başka Toprak Yok' (No Other Land) yönetmenlerinden Hamdan Ballal'ı gözaltına aldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:07 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:07
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        Filistinli yönetmen gözaltına aldı
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        Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafir Yatta'daki aktivistlerden yapılan ortak açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne saldırdığı belirtildi.

        Görüntüler: AP

        Kesici alet ve silah taşıyan maskeli İsraillilerin saldırısında, yaralananlar olduğu ve Filistinlilerin mülklerinin zarar gördüğü aktarıldı.

        Saldırıyı belgelemek için olay yerine gelen 5 ABD'li Yahudi aktivistin de Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığı ve aktivistlerin içinde bulunduğu aracın taşlandığı kaydedildi.

        Hamdan Ballal

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        İsrail ordusunun koruması altında gerçekleşen saldırıda, Oscar ödüllü 'Başka Toprak Yok' adlı belgeselin; Yuvam Abraham ile Basel Adra ile ortak yönetmeni Hamdan Ballal'ın da yaralandığı ve kendisiyle birlikte çok sayıda Filistinli ile gözaltına alındığı duyuruldu.

        Filistinlilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan 'Başka Toprak Yok', bu yıl 'En İyi Belgesel' dalında Oscar kazanmıştı.

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        #Hamdan Ballal
        #israil
        #Filistin

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