15 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Jennifer Lopez
“Hustlers” filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinin en güçlü adaylarından biriydi. Bırakın adaylığı, bu yıl ödülü onun kazanacağına inananlar dahi vardı. “Hustlers” gerçek bir hayat hikâyesi... Lorena Scafaria'nın yönettiği, senaryosunu Jessica Pressler'in yazdığı film, eskiden striptiz kulübünde çalışan bir grup kadının zengin adamlara şantaj yapmak için bir araya gelmesini anlatıyor.
Özellikle eleştirmenlerden yüksek notlar alan filmde Lopez'in performansı çok beğeniliyor. Lopez, Altın Küre'ye aday olmasının yanı sıra Oyuncular Birliği'nde (Screen Actors Guild) ilk 5'e girerek meslektaşlarının onayını almayı başarmıştı. Ama Akademi'nin oyuncu branşı, onu beklenmedik şekilde görmezlikten geldi. Latin Amerika kökenli bir oyuncunun elenmesiyle liste, Trump Amerika'sıyla daha uyumlu bir hale geldi.
Greta Gerwig
En iyi yönetmen kategorisinde adayları açıklayan Issa Rae'nin “Tüm bu erkeklere tebrikler!” demesi unutulacak gibi değildi... Issa Rae, adaylar açıklandıktan hemen sonra başlayacak tepkilerin startını da vermiş oldu böylece... Tepkilere hak vermemek mümkün değil. Kadın üyelerinin sayısı artsa da Akademi'nin kadın yönetmenlere karşı olan ilgisizliğinin önüne pek geçilemiyor.
Sorun sadece bu yılla ilgili değil. Kadın yönetmenler, film endüstrisinde ağırlıklarını her geçen gün daha çok hissettiriyorlar ama Akademi'nin gözünde hâlâ erkeklerin gerisinde duruyorlar. En iyi film, uyarlama senaryo gibi dallar dahil olmak üzere 6 Oscar adaylığı kazanan “Küçük Kadınlar” (Little Women),ne yazık ki yönetmen dalında görmezlikten gelindi. Özetle kaybeden sadece Greta Gerwig değil, “Elveda”nın yönetmeni Lulu Wang dahil tüm kadın yönetmenler...
Lupita Nyong'o
“Biz” (Us) filmindeki performansıyla belli başlı Oscar tahmin listelerinin neredeyse tümünde vardı... Eylül ayında yapılan tahminlerde ilk 10 oyuncu arasına giriyordu ama kimse onu ilk 5'e almıyordu. “Ödül sezonu”na girilmesiyle birlikte her şey değişti. Nyong'o bırakın ilk 5'i, bütün tahmin listelerinde adını ilk 3'e yazdırmayı başardı; çünkü ABD'deki birçok eleştirmen birliği en iyi kadın oyuncu ödülünü Lupita Nyong'o'ya verdi.
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