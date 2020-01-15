Aslına bakarsanız, “The Farewell”in en iyi filmde ilk 9 aday arasına girmesi gerçekten zor görünüyordu ama çoğu tahminci, filmde büyükanneyi canlandıran Shuzhen Zhao'nun en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında ilk 5'e gireceğini öngörüyordu. Öyle ki Awkwafina'dan daha çok şans tanınıyordu kendisine. Filmin yönetmeni Lulu Wang da özgün senaryo kategorisinin güçlü adaylarından biriydi. Ne var ki, beklenen hiçbir şey olmadı... Türkiye'de 24 Ocak'ta gösterime girecek film, büyükannelerinin kansere yakalandığını ve 3 ay içinde öleceğini öğrenen Çin kökenli bir ailenin hikâyesini anlatıyor