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        Haberler Dünyadan Oscar için aranan sunucu bulunamadı - Magazin haberleri

        Oscar için aranan sunucu bulunamadı

        2025 Oscar Ödülleri, suncusunu arıyor. Son iki yıl üst üste olmak üzere toplam dört kez Oscar törenlerini sunan Jimmy Kimmel, 2025 Oscar Ödülleri'ni sunmayı neden reddettiğini açıkladı. Bir isim daha sunuculuk taleplerini reddederken Oscar için henüz sunucu bulunamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 15:30 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:30
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        • 1

          Oscar Ödülleri'ni 2017, 2018, 2023 ve 2024 yıllarında sunan Jimmy Kimmel'in gelecek yıl yine sunması beklenirken, Kimmel'in artık bu görevi üstlenmeyeceği haberi geldi.

          Haftalar önce 56 yaşındaki komedyenin 2025 Oscar törenine ev sahipliği yapmayı reddettiği öğrenildi.

        • 2

          Katıldığı bir podcast yayınında gelecek yıl Oscar'ı neden sunmayacağı sorulan Jimmy Kimmel, üst üste üçüncü yıl ev sahipliği yapmanın çok fazla olacağı açıklamasını yaptı.

          Ünlü sunucu, Oscar törenini sunmama kararıyla ilgili şunları söyledi: Bu yıl bununla uğraşmak istemediğime karar verdim. Geçen yıl her şey çok fazlaydı. Her şeyi Oscar'dan sonraya erteleyip duruyorsunuz. Sonra yapmaya söz verdiğiniz her şeyi Oscar'dan sonra yapmak zorunda kalıyorsunuz. İki yıl yaptım, iyi geçti. İki yıl daha yaptım, iyi geçti. Biraz ara vermeyi düşündüm.

        • 3

          Jimmy Kimmel, gece yarısı talk show'unu çekerken aynı zamanda Oscar'a hazırlanmanın zor olduğunu söyleyerek; "Dengeleme konusunda iyi değilim. Gerçekten değilim. Bu benim güçlü yanlarımdan biri değil” diye konuştu.

          Jimmy Kimmel ayrıca; "Oscar gibi bir şeye gelince ben de varım. Sabah ve akşam bunu düşünüyorum ve fikirlerim olduğunda onlar üzerinde çalışmak istiyorum ve sonra gece programım baş belası gibi görünüyor bana" ifadesini kullandı.

        • 4

          Ünlü sunucu şunları söyledi: Şovdaki tüm yazarlarımız Oscar üzerinde çalışıyor, bu da onların dikkatini dağıtıyor. Bunu yapmak eğlenceli ve işler iyi gittiğinde iyi hissettiriyor ama benim için bunu üç yıl üst üste yapmak çok fazlaydı.

          Jimmy Kimmel'ın programının baş yazarlığını da yapan eşi Molly McNearney, 2023 ve 2024 Oscar ödüllerinin baş yapımcılığını üstlenmişti.

        • 5

          Jimmy Kimmel, Oscar'a iyi ev sahipliği yapacak birkaç kişinin daha olduğunu söylerken, sözlerine çoğunun bunu yapmak istemeyeceğini ekledi. Oyuncu ve komedyen John Mulaney'nin de hayranlarının taleplerine rağmen 2025 Oscar'ına ev sahipliği yapmayı reddettiği öğrenildi.

        • 6

          2025 Oscar adayları, 17 Ocak 2025'te açıklanacak. Kazananlar ise 2 Mart 2025'te Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılacak törenle ödüllerini alacak.

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