Oscar için aranan sunucu bulunamadı

Jimmy Kimmel, gece yarısı talk show'unu çekerken aynı zamanda Oscar'a hazırlanmanın zor olduğunu söyleyerek; "Dengeleme konusunda iyi değilim. Gerçekten değilim. Bu benim güçlü yanlarımdan biri değil” diye konuştu.

Jimmy Kimmel ayrıca; "Oscar gibi bir şeye gelince ben de varım. Sabah ve akşam bunu düşünüyorum ve fikirlerim olduğunda onlar üzerinde çalışmak istiyorum ve sonra gece programım baş belası gibi görünüyor bana" ifadesini kullandı.