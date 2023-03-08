Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

Berry kabul konuşmasında şunları söyledi:

"Bu ödül benim yanımda duran kadınlar olan Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox için. Ve bu gece bu kapı açıldığı için artık bir şansı olan her isimsiz renkli kadın için. Teşekkür ederim. Çok onur duydum."

2017'deki #OscarsSoWhite hareketinin ardından Berry, Teen Vogue'dan Elaine Welteroth'a, Hollywood'un beyaz olmayan kadınlara hak ettikleri övgü ve fırsatları henüz vermemiş olması nedeniyle kazandığı ödülün kendisi için anlamsız olduğunu söyledi. Berry "O anın gerçekten hiçbir anlamı yoktu" dedi.