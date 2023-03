Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar

Buffy Sainte-Marie 1983 yılında Oscar kazanan ilk Amerikan yerlisi oldu. Sainte-Marie En İyi Özgün Müzik Oscarı'nı An Officer and a Gentleman (Subay ve Centilmen) filmindeki Up Where We Belong şarkısıyla Will Jennings ve eşi Jack Nitzsche ile birlikte aldı.