OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, yazılı açıklamasında, OSB'lerde üretim yapan sanayi tesislerinin doğal gaz tüketiminde uygulanacak kademe sistemine ilişkin bilgiler verdi.
Yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz kullanan OSB sanayicilerinin artık, yüksek fiyatlı "kademe-2" yerine, çok daha düşük fiyatlı tarife olan "kademe-1" üzerinden değerlendirileceğini bildiren Kütükcü, uygulamanın 1 Mayıs itibarıyla başlayacağını aktardı.
Kütükcü, daha önce OSB'lerin tek bir tüketici gibi görüldüğü için faturalarını çok daha yüksek olan kademe-2 fiyatından ödemek zorunda kaldıklarına dikkati çekti.
Düşük tüketimli bir OSB sanayicisinin, doğal gazın metreküpüne 3,34 lira ödemesi gerekirken, 9,4 lira olan kademe-2 tarifesi üzerinden faturalandırıldığını aktaran Kütükcü, şu ifadeleri kullandı:
"Bu da düşük doğal gaz tüketen OSB sanayicilerimizi, OSB dışında faaliyet gösteren işletmelere göre çok daha dezavantajlı duruma düşürüyordu. OSBÜK olarak bir süredir doğal gaz dağıtımını kendisi yapan Türkiye genelindeki 91 OSB'mizin ve bu OSB'lerdeki sanayicilerimizin yaşadığı bu mağduriyeti gidermek için yürüttüğümüz çalışmalardan sonuç aldık."
BAKAN VARANK'A TEŞEKKÜR
Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yaptığı düzenlemeyle düşük tüketimli OSB sanayicilerinin mağduriyetini ortadan kaldırdığını belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ile Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'a teşekkürlerini iletti.
Düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgiler de paylaşan Kütükcü, doğal gaz dağıtım şebekesini kendisi işleten OSB'lere, burada faaliyet gösteren işletmelerin doğal gaz tüketimlerinin uzaktan okuma sistemleri veya beyan yoluyla doğal gaz tedarik şirketleriyle paylaşılması hususunda yetki verildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Verilen yetki ile artık OSB bölge müdürlüklerimiz, uzaktan okuma sistemleri veya beyan yolu ile OSB sanayicilerinin doğal gaz tüketimlerini okuyacak ve BOTAŞ'a bildirecek. BOTAŞ da yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen sanayi tesislerini 'kademe-1' fiyatından faturalandıracak."
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