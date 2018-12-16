Osasuna: 0 - Alcorcon: 0 (Maç sona erdi)

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Osasuna - Alcorcon maçı oynandı.Osasuna takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Ruben, Nacho Vidal, David Garcia, Carlos Clerc, Oier Sanjurjo, Fran Merida, Roberto Torres, Ruben Garcia, Unai Garcia, Brandon, Enrique BarjaAlcorcon maça şu 11'le başladı: Raul Lizoain, Laure, Esteban Burgos, David Fernandez, Ali Abeid, Dani Toribio, Albert Dorca, Eddy Israfilov, David Mayoral, Nono, Juan MunozKarşılaşmada gol sesi çıkmadı. İlk yarıda Alcorcon oyuncusu Eddy Israfilov sarı kartla cezalandırıldı.473 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 2.85 oran kazandı.Osasuna takımının son 5 maçlık performansı: 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi. Konuk Alcorcon ise bu süreçte 2 kez kazandı, 2 beraberlik aldı, 1 kez yenildi.