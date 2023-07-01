Didem Kınalı, gazetecilerin "Koynunuzdaki nazar boncuklu kolyenin anlamı var mı?" sorusuna, "Tabii ki var, nazardan koruduğuna inanıyorum. Çünkü artık bana bel altı vurmaya başladılar. Baktılar sese de bir şey diyemiyorlar. Bir kaç kişiye de dava açtım. Yorumları önemsesem kanser olurum. Çok ağır ithamlarda bulunuyorlar. Ben onların kim olduklarını biliyorum ve sizin de çok yakından tanıdığınız sektörden meslektaşlarım" ifadelerini kullandı.



Oryantalliğe ilk başladığında, "Yapamaz!" tarzı yorumların geldiğini ve şu anda da "Şarkı söyleyemez!" şeklinde eleştirilerin geldiğini söyleyen Kınalı, "Eskiden İbo Show'u bırakmazsan seni öldürürüm diye tehditler alıyordum şimdi de aynı dönemden geçiyorum, ölüm tehdidi haricinde demedikleri şey kalmadı" diye konuştu.