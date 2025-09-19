Habertürk
        Haberler Magazin Oryantal Asena ile Hasan Dere boşandı - Magazin haberleri

        Asena ile Hasan Dere boşandı

        2017'de Hasan Dere ile nikâh masasına oturan oryantal Asena'nın sessiz- sedasız boşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 11:27 Güncelleme: 19.09.2025 - 12:22
        Boşandıkları ortaya çıktı
        Ünlü oryantal Asena Çakmak, 2017'de Hasan Dere evlenmişti. Evlendikten sonra Türkiye'deki kariyerine veda eden Asena, Almanya'da kendine yeni bir hayat kurmuştu. Ancak çiftin, 8 yıllık evliliklerini noktaladığı ortaya çıktı.

        Asena, 8 yıllık eşi Hasan Dere'den tek celsede boşandı. Asena'nın, nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

        "DOSTLUKLA NOKTALADIK"

        Çift, yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi: 8 yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hâlâ birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.

