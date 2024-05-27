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        Haberler Bilgi Magazin Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok ne zaman çekildi?

        Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2021 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Jon Watts oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi hakkında tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:43
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        • 1

          Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi 27 Mayıs Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Tom Holland ve Zendaya'nın paylaştığı film, Örümcek-Adam: Eve Dönüş ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta serisinin devamı niteliğindedir. Peki, "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok ne zaman çekildi?" İşte Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu ve oyuncuları...

        • 2

          ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK KONUSU NEDİR?

          Örümcek Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşlarının üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Dr. Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü; MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır.

        • 3

          ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK OYUNCULARI KİMLER?

          Tom Holland: Spider Man

          Zendaya: MJ

          Benedict Cumberbatch: Doctor Strange

          Jacob Batalon: Ned Leeds

          Jon Favreau: Hogan

          Jamie Foxx: Electro

          Willem Dafoe: Green Goblin

          Alfred Molina: Otto Octavius

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