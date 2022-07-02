Beck, dört elementin ailesini öldürdüğü ve medeniyetini yok ettiği Çoklu Evren içindeki alternatif bir gerçeklikten geldiğini iddia etmekteydi. Yok edilecek sadece Ateş Elementi kaldığında onun 48 saat içerisinde Prag'a saldıracağını tahmin etmekteydi. Parker ise Fury'nin Ateş Elementi ile savaşma teklifini reddetmiş ve okul gezisine geri dönmüştür. Fury, öğrencileri Prag'a yönlendirmek için gezinin güzergâhını gizlice değiştirir. Orada Parker, arkadaşlarını tekrar korumak için Beck'e Ateş Elementi ile savaşma konusunda yardım etmek zorunda kalır. Fury ve Hill, Parker ve Beck'i yeni bir süper kahraman ekibinin oluşumunu tartışmak için Berlin'e davet eder ancak Parker, Beck'in tek başına gitmesi gerektiğini söyler ve E.D.I.T.H.'in kontrolünü gözlükle birlikte ona devreder. Parker mekândan ayrıldıktan sonra Beck, bir süper kahraman kılığına girmek için birlikte çalıştığı eski Stark Endüstrileri çalışanlarıyla birlikte kutlama yapar. Tutarsız davranışları nedeniyle Stark'ın holografik illüzyon uzmanlığı görevinden kovulan Beck, elindeki güçlerini gelişmiş projektörlerle birlikte Elementler'i simüle etmek ve E.D.I.T.H.'in silahlandırılmış insansız hava araçlarını kendi lehine yönetmek için kullanmıştı. Kendini İntikamcı düzeyinde bir süper kahraman ilan etmeyi planlıyordu.

MJ, Parker'a onun Örümcek Adam olduğunu bildiğini söyler. Daha sonra ikili, Ateş Elementi ile olan savaştan sonra buldukları enkaz parçasının Hava Elementi'ni simüle eden bir projektör olduğunu ve bunların Beck'in birer aldatmacası olduğunu fark ederler. Parker, Fury'yi uyarmak Berlin'e gider ancak Beck tarafından Fury'nin simülasyonu aracılığıyla kandırılır. Beck tarafından ölüme terk edilen Parker, onu sınıf arkadaşlarının olduğu Londra'ya uçuran Hogan ile iletişime geçer. Beck, Parker'ın arkadaşlarını öldürmek için tüm elementlerin füzyonlarını düzenleyerek E.D.I.T.H. teknolojisini kullanmaktadır. Ancak Parker illüzyonları bozmayı başarmıştır. Bu sebeple Beck, insansız hava araçlarını aktif eder. Parker, E.D.I.T.H.'in kontrolünü yeniden kazanır ve insansız hava araçlarını kendi lehine kullanarak Beck'i yener. Ölmeden önce Beck, arkadaşlarından birine hava araçlarından veri almasını söyler. New York'a döndükten sonra Parker, MJ ile çıkmaya başlar.

Jenerik arasındaki sahnede TheDailyBugle.net'ten J. Jonah Jameson, Beck'in Londra'daki saldırı sırasında ölmeden önce Spider-man'in gerçek kimliğini ifşa ettiği videoyu yayınlar. Jenerik sonrasındaki sahnede ise Fury ve Hill'in, Fury'nin emriyle kılık değiştirmiş Skrulls Talos ve Soren olduğu ortaya çıkar.