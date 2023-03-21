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Oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir?

Ramazan için sayılı günler kaldı. 11 ayın sultanı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Özellikle en çok merak edilen konulardan biri de oruç tutmaya engel haller oldu. Peki, oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş: 21.03.2023 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ramazan ayı Müslüman alemi için oldukça önemlidir. Kişinin nefsini koruması, dirayet göstermesi açısından bir nevi test gibidir. Ancak belli başlı mazeretlerden dolayı bazı kişiler oruç tutamayabilir. Başta sağlık konuları olmak üzere, İslam dininde bazı durumlarda kişiler oruçtan muaf tutulabilir. Bunun yerine kişiler fitre verir. Hem emir ve buyruk yerine getirilmiş olur hem de ihtiyacı olan kişilere yardım edilmiş olur. Peki, oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir? İşte detaylar...

  • YAŞLILIK

    Bakara sûresinin 184. âyetinde, oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kişilerin fitre vermesi söylenir. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.

  • HASTALIK

    Doktorların tespitleri dikkate alınarak, kişi oruç tutamayacak kadar sağlıksızsa, muaf tutulur. Bu kişilerin Ramazan ayında oruç tutmayıp, iyileştikten sonra bunları kaza etmelerine izin verilmiştir. 

  • AĞIR İŞTE ÇALIŞMAK

    Ağır işte çalışan ve oruç tutacağı takdirde sağlığına zarar geleceğinden endişe eden kişiler, oruçtan muaftır. Bu durumda olanlar, izinli olduğu günler veya uygun zamanlarda tutamadıkları oruçları kaza ederler.

  • HAMİLELİK YA DA EMZİRMEK

    Hz. Muhammed, oruç tutmaları kendilerine veya çocuklarına zarar vermesi hâlinde, hamile ve emziren kadınlara oruçlarını tutmamaları konusunda müsaade etmiştir. (Nesâî, "Sıyam", 50-51).

  • YOLCULUK

    Kişi, en az doksan kilometre (90 km) mesafe ile geceden yola çıkılacağı zaman oruç tutmayabilir. Kur'an'da "Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allâh'a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir." buyurulmaktadır. (Bakara, 2/183-184). 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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