Ortaöğretim Başarı Puanı, günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte OBP ile ilgili önemli bilgiler...

OBP NEDİR?

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.

OBP NASIL HESAPLANIR?

Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde onikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.

OBP PUANI İLE ALAN LİSELER BELLİ OLDU MU?

Sınavsız OBP puanı ile alan liseler öğrencilerin ortaöğretim başarı puanına göre alınacak. Ortalama ile alan okulların puanları ise değişiklik göstermektedir. OBP ile alan liseler henüz açıklanmamıştır.