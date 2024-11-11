Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak sınavlar 30-31 Ekim tarihlerinde tamamlandı. Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak. Ortak sınav sonuçları e devlet üzerinden duyurulacak. Peki MEB 1.dönem 1.ortak sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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1. dönem ortak sınavları Türkiye genelinde 30-31 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Peki Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 1. ortak sınavları 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak. Sonuçlar da e-Okul üzerinden ilan edilecek.
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6. ve 10. SINIF ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Matematik dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.
6.sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak. Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.
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