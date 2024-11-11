Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? MEB e okul 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak sınavlar 30-31 Ekim tarihlerinde tamamlandı. Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak. Ortak sınav sonuçları e devlet üzerinden duyurulacak. Peki MEB 1.dönem 1.ortak sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          1. dönem ortak sınavları Türkiye genelinde 30-31 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Peki Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 1. ortak sınavları 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak. Sonuçlar da e-Okul üzerinden ilan edilecek.

        • 3

          6. ve 10. SINIF ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

          Matematik dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.

          6.sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak. Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Habertürk Anasayfa