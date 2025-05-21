Orta vadede borsada fırsatlar bitmez

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Strateji Direktörü İbrahim Usul oldu. Borsa İstanbul'un mart ayından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu operasyonu kaynaklı iç siyasi gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yüksek oranlı açıkladığı gümrük tarifelerinde daha sonra yumuşaması kaynaklı oynaklığı değerlendiren Usul, endeksin bu gelişmelerden önceki duruma dönebileceğini kaydetti. Özellikle düşük beklenen mayıs enflasyonunun beklendiği gibi gelmesi halinde diğer koşulların sabit kalması şartıyla temmuz ayından itibaren Merkez Bankası'nın yeniden faiz indirimlerine başlayabileceğini aktaran Usul, böylece yıl sonunda endeksin 350 dolara doğru hareketlenebileceğini anlattı.

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DENGELENME DEVAM EDEBİLİR

Hisse fiyatlarının oldukça cazip olduğunun altını çizen Usul, "Borsada orta vadede fırsatlar bitmiyor" diyerek başta ABD'de piyasaların değer kazanması olmak üzere global gelişmelerin de etkisiyle Borsa İstanbul'da dengelenme dönemi yaşanmaya devam edilebileceğini ifade ediyor. Usul, endekste zarar kes (stop loss) seviyesinin ise 8 bin 560 olduğunu belirtiyor. Sektörel anlamda bankacılığın hem faiz indirim sürecinin başlayacak olması hem de azalan fonlama maliyeti gereği diğer sektörlere göre daha şanslı olabileceğini aktaran Usul, telekom ve perakende sektörlerinin de potansiyel barındıran sektörler olduğunu dile getirdi.

ALTINDA YENİ REKORLAR GÖRÜLEBİLİR Altın fiyatlarının ise başta Çin ve Rusya'nın rezerv politikası gereği bu varlığı tercih etmesi ve bir türlü durulmayan jeopolitik riskler nedeniyle şu anda geçirdiği durağanlık döneminin ardından yeniden yükselişe geçebileceğini bildiren Usul, "Altında yeni rekorlar görülebilir" dedi.