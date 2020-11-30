Orta Doğu'yu karıştıran suikastın dikkat çeken detayları!

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İran'ın başkenti Tahran'daki İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin uğradı ve dünyayı sarsan suikast ile ilgili yeni detaylar yer aldı.

İran medyası tarafından suikaste yönelik yayınlanan haberlerde çelişkiler de dikkat çekti.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade

KAMYON ARKASINA YERLEŞTİRİLMİŞ MAKİNELİ TÜFEK DETAYI

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın Fars Haber Ajansı, saldırının, herhangi bir insan faktörü olmadan olay yerine yaklaşık 150 metre uzaklıkta park edilen bir kamyonetin arakasına monte edilmiş uzaktan kontrollü makineli tüfekle gerçekleştirildiğini öne sürdü.

SUİKASTİN SÜRESİ 3 DAKİKA

Ajans, zırhlı araçta olan Fahrizade'nin araçtan indiğinde makineli tüfekle vurulduğunu duyurdu. Saldırının toplam 3 dakika sürdüğü, eylem sonunda kamyonetin infilak ettirildiği aktarıldı.

Olayda kullanılan kamyonetin 29 Ekim'de yurt dışına çıktığı belirtildi. Daha önce İran medyasına çıkan haberlerde suikast olayında saldırganlarla koruma ekibi arasında çatışma yaşandığı belirtilmişti.

"SUİKASTTA KULLANILAN SİLAHLAR İSRAİL YAPIMI"

İranlı bir yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu söyledi.

İran'da Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem'e konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, İsrail'in Fahrizade suikastında parmağı olduğuna dair deliller bulunduğunu belirtti.

Söz konusu yetkili, "Siyonist rejim, Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı." ifadelerini kullandı.