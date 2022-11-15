Ormanlık alanda bulunan kadını kocası öldürmüş

Muğla'da, ormanlık alanda cansız bedeni bulunan kadını öldürdüğü iddiasıyla eşi gözaltına alındı.
Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda 24 Ekim'de bir kadın kadın cansız bedeni bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cansız beden, kimlik tespiti ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının Sevim Ç. olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
9 SAAT SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Çalışmanın ardından eşi Sevim Ç.'nin evden kırmızı bir arabaya binerek ayrıldığı ve kendisinden haber alamadığı iddiasıyla kayıp başvurunda bulunan Ö.Ç. gözaltına alındı. Yaklaşık 9 saat süren ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ö.Ç. daha sonra eşini öldürdüğünü itiraf etti.
BIÇAKLA ÖLDÜRÜP, ORMANLIK ALANA ATMIŞ
Ö.Ç., Sevim Ç.'nin ailesiyle bir süredir ilgilenmediğini, sosyal medyada çok vakit harcadığını ve lüks hayat düşkünü olduğunu, bu nedenle de aralarında tartışma çıktığını öne sürdü. İfadesinde, eşinin eline bıçak alarak üzerine yürüdüğünü, kendisini korumak için aralarında arbede çıktığını iddia eden Ö.Ç. bıçakladığı eşinin öldüğünü anlayınca cansız bedeni ormanlık alana attığını itiraf etti.
Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
*Fotoğraflar: DHA
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