Jandarma ekipleri teknik takip sonucunda, kentte yaşayan Yusuf Y.'nin (31) kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Jandarma, şüphelinin evine ve ormanlık alandaki arazisine operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre evde, çatı arasında 9 kilogram kubar esrar, içime hazır halde tütün ile karıştırılmış 500 gram esrar, 10 gram toz esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet payp, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet 9 mm kurusıkı tabanca mermisi, 200 gram kenevir tohumu, 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelinin ormanlık alandaki arazisinde ise 3 bin 210 kök Hint kenevir bitkisi bulundu. Yusuf Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.