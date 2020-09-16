Malezya'nın Johor eyaletinde, Zackrydz Rodzi adlı bir kişinin, kaybettiği ve ertesi gün evinin arkasındaki ormanda bulduğu cep telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı.
Zackrydz Rodzi, maymunun telefonunu yemeye çalışırken çekilen görüntüleri Twitter'da paylaştı.
Bilgisayar mühendisliği öğrencisi 20 yaşındaki Zackrydz, BBC'ye telefonunun uyurken çalındığını tahmin ettiğini söyledi.
Zackrydz, Cumartesi sabah 11'de uyandığını belirterek "Hiçbir hırsızlık belirtisi yoktu. Sadece telefonum yoktu" dedi.
Ertesi gün babasının evlerinin arkasında bir maymun görmesinden sonra telefonunu yeniden çaldırdığını belirten Zackrydz, hemen bitişikteki ormandan gelen zil sesini duyduğunu ve telefonu bir palmiyenin altında çamurun içinde bulduğunu anlattı.
Amcasının "Telefonda belki hırsızın fotoğrafı vardır" diyerek şaka yapması üzerine fotoğraflarına giren Zackrydz, çok sayıda maymun fotoğrafı ve videosu bulduğunu söyledi.
Fotoğraf ve videoların Cumartesi günü öğleden sonra 2'de çekildiği anlaşılıyor.
Maymunun eve kardeşinin açık penceresinden girdiğini tahmin ettiğini söyleyen Zackrydz, "Bazı yerlerdekinin aksine burada maymunlar evlere girip bir şeyler çalmıyor. Böylesi yüzyılda bir yaşanır" dedi.
Twitter'da paylaşılan fotoğraflar binlerce kişi tarafından beğenildi ve Malezya medyasında da yayımlandı.
2011'de Endonezya'da İngiliz fotoğrafçı David Slater'ın fotoğraf makinesinialan Naruto adlı makak maymununun çektiği selfie'ler iki yıl süren bir fikri mülkiyet hakları davasına konu olmuştu.
Slater ABD'de görülen davada fotoğrafın haklarının kendisine ait olduğunu çünkü fotoğrafların kendi makinesiyle çekildiğini savundu.
Hayvan hakları kuruluşu Peta ise hayvanın da hakkı olması gerektiğini çünkü deklanşöre Naruto'nun bastığını söyledi.
Yargıç fikri mülkiyet hakkının hayvanlar için geçerli olmayacağına hükmetti.
Ancak Slater fotoğrafın gelecekteki gelirlerinden yüzde 25'lik bir payı Naruto ve Endonezya'daki diğer makakların korunması için bağışlayacağını açıkladı.
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