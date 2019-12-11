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Dünya Bankası Endonezya'da bu yıl yaşanan orman yangınlarına ilişkin bir rapor yayımladı. Rapor orman yangınlarının sadece doğaya zarar vermediğini ekonomiye de büyük yük getirdiğini ortaya koydu.

Dünya Bankası'nın Endonezya'da haziran-ekim arasında yaşanan ve 8 bölgeyi etkileyen orman yangınlarının ekonomiye maliyetinin 5 milyar 157 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bu rakam ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 0.5'ine denk geliyor. Bankanın yayımladığı raporda "Orman ve arazi yangınlarının ekonomiye negatif etkileri oldu. 157 milyon dolarlık doğrudan mal zararı oldu. İlgili ekonomik aktivitelerdeki zarar ise 5 milyar doları buldu" değerlendirmesi yer aldı.

900 BİN KİŞİ RAHATSIZLIK GEÇİRDİ

Rapora göre 900 bin kişi yangınlar sebebiyle solunum yolları rahatsızlığı geçirirken, 12 havalimanı bu sebeple geçici olarak hizmet dışı kaldı. Yangınlar sebebiyle ayrıca yüzlerce okulda eğitime ara verildi. Resmi verilere göre Endonezya'da bu yıl 2.3 milyon dönüm orman yandı.

BÜYÜMESİNE DARBE VURACAK

Dünya Bankası bunun yanında orman yangınları sebebiyle Endonezya'nın ekonomik büyümesinde bu yıl 0.009 baz puan gelecek yıl ise 0.05 baz puanlık kayıp yaşanacağı öngörüsünde bulundu. Banka, Endonezya ekonomisinin bu yıl yüzde 5 gelecek yıl ise yüzde 5.1 büyümesini bekliyor.

Raporda yangınlar sebebiyle eğitim ve sağlıkta yaşanan sorunların yaratacağı uzun vadeli maliyetlerin 5 milyar 157 milyon dolarlık hesaba dahil olmadığı belirtildi.