11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Bankası Endonezya'da bu yıl yaşanan orman yangınlarına ilişkin bir rapor yayımladı. Rapor orman yangınlarının sadece doğaya zarar vermediğini ekonomiye de büyük yük getirdiğini ortaya koydu.
Dünya Bankası'nın Endonezya'da haziran-ekim arasında yaşanan ve 8 bölgeyi etkileyen orman yangınlarının ekonomiye maliyetinin 5 milyar 157 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bu rakam ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 0.5'ine denk geliyor. Bankanın yayımladığı raporda "Orman ve arazi yangınlarının ekonomiye negatif etkileri oldu. 157 milyon dolarlık doğrudan mal zararı oldu. İlgili ekonomik aktivitelerdeki zarar ise 5 milyar doları buldu" değerlendirmesi yer aldı.
900 BİN KİŞİ RAHATSIZLIK GEÇİRDİ
Rapora göre 900 bin kişi yangınlar sebebiyle solunum yolları rahatsızlığı geçirirken, 12 havalimanı bu sebeple geçici olarak hizmet dışı kaldı. Yangınlar sebebiyle ayrıca yüzlerce okulda eğitime ara verildi. Resmi verilere göre Endonezya'da bu yıl 2.3 milyon dönüm orman yandı.
BÜYÜMESİNE DARBE VURACAK
Dünya Bankası bunun yanında orman yangınları sebebiyle Endonezya'nın ekonomik büyümesinde bu yıl 0.009 baz puan gelecek yıl ise 0.05 baz puanlık kayıp yaşanacağı öngörüsünde bulundu. Banka, Endonezya ekonomisinin bu yıl yüzde 5 gelecek yıl ise yüzde 5.1 büyümesini bekliyor.
Raporda yangınlar sebebiyle eğitim ve sağlıkta yaşanan sorunların yaratacağı uzun vadeli maliyetlerin 5 milyar 157 milyon dolarlık hesaba dahil olmadığı belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!