Orman yangınlarına 9'uncu gün! Manavgat ve Milas'ta tehlike sürüyor

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Türkiye 9 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 28 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde 187 orman yangını çıkarken, bunlardan 15'ini kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Hatay'da 1, Antalya'da 2, Isparta'da 2, Muğla'da 7, Aydında 1 ve Denizli'deki 2 yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

SANTRALDE PATLAMALAR VE ARDINDAN PARLAMALAR MEYDANA GELDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, alınan tüm önlemlere rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE KARŞI UYARI YAPILDI

Yangının, linyit kömürü ile elektrik üretiminin sağlandığı Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasının ardından 8 mahalle tahliye edilirken, yetkililer korbonmonoksit zehirlenmesilerine karşı uyarılar yaptı. Günde 21 bin 600 ton yakıt kullanılan tesiste alınan önlemlerle patlama riski ortadan kaldırılırken, depolarda bulunan binlerce ton linyit kömürünün tutuşması durumunda bölgede ciddi anlamda hava kirliliği tehditinin yaşanacağı endişesi ifade edildi.

RÜZGAR ŞİDDETİNİ AZALTMASINA RAĞMEN ALEVLERİN İLERLEYİŞİ ENGELLENEMEDİ

Sabaha karşı rüzgarın hızının azalmasına rağmen, alevlerin ilerleyişi engellenemedi. Ulaşımının sağlanamaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edememesi sonucu sahilden en uç yamaçlara kadar bölge alev topuna döndü. Yangının en çok tehdit ettiği Akçakaya ve Fesleğen mahallelerinde ise alevlerin evlere ulaşıp ulaşmadığı henüz belirlenemedi.

Şu an yapılan tespitlere göre yangında yaklaşık 102 bin dekar ormanlık alanın tahrip olduğu ifade edildi.

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Muğla’da bir haftadır devam eden yangınların Milas ilçesinde bulunan termik santrale sıçramasının ardından bölgede Ören başta olmak üzere 10 mahalle tahliye edildi. Bölgede yaşayan binlerce kişi deniz araçları ile bölgeden tahliye edilirken büyüklerin oldukça endişeli olduğu tahliye işlemlerinde çocuklar olan bitenden habersiz annelerinin kucaklarında uyuyarak bölgeden ayrıldı.

Milas'ta devam eden orman yangını ile mücadele aralıksız devam ederken, alevler tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale de sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından çevredeki risk taşıyan yerlerdeki mahallelerin boşaltılması kararlaştırıldı. Tahliyeler Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akyaka’da bağlı bulunan özel teknelerle denizden, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler ve halkın özel araçları ile karadan sağlandı. Deniz yolu ile tahliye edilenlerin Bodrum’a karayolu ile nakledilenlerin ise Muğla merkeze taşınacağı belirtildi.

Tahliyelerin devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarına devam ediyor.

KAVAKLIDERE'DEKİ YANGIN MENTEŞ'E ULAŞTI

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı.

Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

Bölgede, Valilik, Türk Kızılay ve belediye ekipleri tarafından yardım koordinasyon merkezi oluşturuldu.

AYDIN'DA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde 2 gün önce başlayan orman yangınına ekipler çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikseriyle müdahale ederken, vatandaşlar da kazma ve küreklerle mücadeleye destek veriyor.

Karacasu Kaymakamlığınca yapılan açıklamada bir mahallenin tedbir amaçlı kısmen tahliye edildiği bildirilmişti.

SÜTÇÜLERDE ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde öğlen saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın akşam itibariyle bazı bölgelerde yeniden başladı.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda pazartesi günü başlayan orman yangını 3’üncü gününde hava ve karadan müdahale ile öğlen saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak akşam saatlerinde Çandır köyündeki ormanlık alanların farklı bölgelerinde yeniden alevler yükselmeye başladı. Yükselen alevleri söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Bekirağalar köyü mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Ekipler ve vatandaşlar yangını kontrol altına alabilmek için büyük mücadele veriyor. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zaman zaman olumsuz etkileniyor.

HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Dörtyol Kuzuculu mevkisinde orman yangını çıktığı hatırlatıldı.

Yangının, Vali Rahmi Doğan koordinesinde ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

KARABÜK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Karabük'te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay merkeze bağlı Ödemiş Köyü mevkiine yakın ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Orman İşletmesine ait çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin köylüler tarafından yapıldığı yangını söndürmek için 32 personel, 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı yer aldı. Büyüyen yangın ekiplerin saatlerce uğraşı sonrası kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları halen sürüyor.

Soğutma çalışmaları sırasında bazı bölgelerde alevlerin yeniden yükseldiğinin görüldüğü ormandaki yangını babasıyla söndürmeye çalışan Emirhan, diğer illerdeki yangınlar gibi olmaması için itfaiye ekiplerine yardım ettiklerini söyledi.

MANİSA'DA ZEYTİNLİKTE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Börtlüce Mahallesi Mektepli mevkisinde zeytinlik alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden İbrahim Ergül'ün durumu itfaiye ve jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, arazöz, su tankeriyle, itfaiye ekipleri, 6 orman işletme şefliği personeli, jandarma ve vatandaşlar müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında 2 dönüm zeytinlik zarar gördü.