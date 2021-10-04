Orman yangınından kurtarılan koyunun kuzusuna Barış adı verildi

AA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen hayvanların tedavilerinin yapıldığı Bursa'daki çiftlikte doğum yapan koyunun kuzusuna Barış ismi verildi.

AA'nın haberine göre yangınlarda ağır yara alan kuzu, boğa, keçi ve eşek gibi hayvanların Emekli Hayvanlar Çiftliği'ndeki tedavisi sürüyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllülerince koruma altında tutulan hayvanlar, hem tedavi ediliyor hem de rehabilitasyon sürecinden geçiriliyor.

Yangınlarda kurtarılan ve sonradan hamile olduğu anlaşılan bir koyunun dünyaya getirdiği kuzu, çiftlikte sevinçle karşılandı.

Barış adı verilen kuzu adeta gönüllülerin göz bebeği haline geldi.

Bursa'ya gönüllü olarak gelen HAYTAP Bitlis İl Temsilcisi Ömer Atış, bir ilki başarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Buradaki çalışmaların insanlara örnek olmasını temenni eden Atış, "Çiftlik hayvanları, şimdiye kadar hep mal olarak görülmüştü. Tedavi masrafları fazla olduğu için genelde kesime gönderirlerdi. Biz HAYTAP olarak bir ilki başarmaya çalıştık, onların da can olduğunu, sadece bir mal olmadığını, duyguları olduğu farkındalığını yarattık" dedi.

Atış, yangınlardan birçok hayvanın ağır şekilde etkilendiği anlattı.

"Barış"ın annesinin de dumandan etkilendiğini, yanıklarının bulunduğunu bildiren Atış, şu bilgileri paylaştı:

"Koyunun, tedavi sürecinde hamile olduğunu fark ettik. Tüm bunlara rağmen yaşama tutundu, inatla yaşadı ve doğurdu. Barış ismini verdik. İnşallah ismi gibi dünyaya barış olur. Yaşama sevinciyle örnek olur. Bugüne kadar bize destek veren, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Keşke bu yangınlar olmasaydı, hayvanlar bu şekilde yanmasaydı ama ne yazık ki böyle bir talihsizlik yaşadık."

"BARIŞ BURANIN YENİDEN NEŞESİ, MASKOTU OLDU"

Veteriner Hekim Mustafa Agar ise merkezde gönüllü olarak çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

Çiftliğe getirilen hayvanların genellikle ciddi derece yanıklarının olduğunu ve bu yönde tedavilerin yapıldığını belirten Agar, hayvanların 6'sının tedavisinin tamamlandığını, 10'unun ise tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Burada dünyaya gözlerini açan kuzunun sevinçle karşılandığını kaydeden Agar, "Çok sevecen, buranın güler yüzü oldu. Zorluklarla burada dünyaya gözlerini açtı. Barış, buranın yeniden neşesi, maskotu oldu. Hayvanların hepsi acılarla gelmişti buraya. Bu sevinçli haber hepimize moral oldu" diye konuştu.