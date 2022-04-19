Bodrum'da çıkan yangın ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen Pazar günü makilik ve ormanlık alanda çıkan ve 2,5 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Geçen Pazar günü Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi'ndeki bozuk orman ve makilik alanda sabaha karşı yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Dereköy Mahallesi Kavakderesi mevkiine kadar ilerledi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2,5 hektarlık bozuk orman, makilik ve hazine arazisinin zarar gördüğü bildirildi.
SORUŞTURMANIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI
Yangının çıkış sebebi ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yangının başladığı noktaya giden araçlar, güvenlik kameraları ile tespit edildi.
Yangının başlamasından yaklaşık 10 dakika önce o bölgeden geçen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu 48 T 7218 plakalı taksi ile içerisindeki şahıslar tespit edildi. 30 yaşındaki kepçe operatörü Ö.Ö., 26 yaşındaki taksi şoförü S.D. ve 46 yaşındaki marangoz Y.T., Yakaköy ve Gümüşlük mahallelerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden Ö.Ö. verdiği ifadede kayınbiraderi olan S.D. ile birlikte 48 T 7218 plakalı aracı kullanarak alkol almak için yangının başladığı yer olan Dedeler mevkiine gittiklerini, giderken ortak arkadaşları olan Y.T isimli şahsı da yanlarına aldıklarını söyledi.
"ALKOLLÜYDÜK, HATIRLAMIYORUZ"
Yangının başladığı noktada eşine ait tarla statüsünde bulunan yaklaşık 6 dönüm arazinin bulunduğunu dile getiren Ö.Ö. isimli şüpheli, bahse konu yerde araç içerisinde alkol aldıkları esnada Y.T.'nin tuvalet ihtiyacını karşılamak için araçtan inip ormanlık alanın içerisine girdiğini ve ihtiyacını giderip tekrar araca döndüğü esnada ihtiyaç gidermek için girdiği alandan alevlerin yükseldiğini, Y.T.’nin araca biner binmez kendisini evine bırakmaları yönünde ısrarcı olduğunu beyan etti.
Diğer şüpheliler Y.T. ve S.D. ise alkollü olmaları sebebiyle yangın olayına dair herhangi bir şey hatırlamadıklarını söylediler. İfade işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi’ne sevk edilen 3 şüpheliden Y.T. kasten orman yangınına sebep olma, Ö.Ö. ve S.D. ise taksirle orman yangınına sebep olma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli şahısların yangının gerçekleştiği bölgede başka arazilerinin bulunup bulunmadığı ile ilgili çalışma yapıldığı öğrenildi.
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