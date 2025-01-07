Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Orman köylülerine yangınla mücadele eğitimi | Son dakika haberleri

        Mersin'de orman köylülerine yangınla mücadele eğitimi verildi

        Mersin'de orman köylülerine yönelik yangınla mücadele eğitimi verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:57 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orman köylülerine yangınla mücadele eğitimi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Toroslar ilçesindeki Bekiralanı Mahallesi'nde orman köylülerine yangınla mücadele eğitimi verildi.

        Eğitimde, köylülere orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve etkili müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Toplantıya katılan Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, orman yangınları ile mücadelede yalnızca yangın söndürme çalışmalarının değil, yangın öncesi alınacak tedbirlerin de büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

        Özellikle yangınların yerleşim alanlarına sıçramaması için alınması gereken önlemlerin altını çizen Ataş, yerleşim yerlerine zarar vermeden yangınların kontrol altına alınabilmesi adına etkili yöntemleri anlattı.

        Ataş, gerçekleştirilen eğitimlerle orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunmasının hedeflendiğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #mersin haberleri
        #orman köylüleri
        #yangın eğitimi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis!
        Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Habertürk Anasayfa