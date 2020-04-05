05 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Orman Çocuğu filmi seslendirme kadrosunda kimler var? Orman Çocuğu filmi konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Orman Çocuğu, Rudyard Kipling‘in klasik çocuk romanından uyarlanmış, ancak efektleri ile görsel bir şölen sunmuştur. Orman Çocuğu filminden ayrıntılar haberimizde.
ORMAN ÇOCUĞU FİLMİNİN SESLENDİRMESİNİ KİMLER YAPTI?
Rudyard Kipling‘in klasik çocuk romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Jon Favreau sırtlarken uyarlama senaryo ise Justin Marks’a ait. Disney tarafından hayata geçirilen filmin orijinal seslendirme kadrosunda ise Ben Kingsley ve Neel Sethi isimleri başı çekerken kadroda onlara Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray, Christopher Walken, Lupita Nyong'o ve Giancarlo Esposito isimleri yer alıyor.
ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU NE?
Ailesini kaybeden bir erkek çocuk vahşi ormanın derinliklerinde bir ayı, bir siyah panter ve bir kurt sürüsü tarafından büyütülür. Bagheera, Mowgli’ye bu macerada akıl hocalığı yapacaktır. Canlı-aksiyon ve epik türündeki bu hikayede, kurtlar tarafından yetiştirilen Mowgli evi bildiği tek yeri terketmek zorunda kalınca, hem kendisini hem dış dünyayı keşfetmek için yeni bir arayışa çıkacaktır.
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