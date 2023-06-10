Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Dünya Futbolu

Orkun Kökçü'den Benfica'ya 5 yıllık imza!

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Portekiz devi Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş: 10.06.2023 - 20:13 | Güncelleme: ABONE OL
Orkun Kökçü'den Benfica'ya 5 yıllık imza!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Portekiz Ligi ekibi Benfica, Hollanda Eredivisie´de Feynoord forması giyen 22 yaşındaki oyuncu Orkun Kökçü´yü 25 milyon Euro ve 5 milyon Euro bonuslarla kadrosuna kattığını açıkladı.

Portekiz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncunun serbest kalma bedeli ise 150 milyon Euro olarak belirlendiği açıklandı.

Öte yandan oyuncunun sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 25 pay maddesi de olduğu aktarıldı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Feyenoord'da başlayan Orkun, 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynadı, bu sezon ise Hollanda Birinci Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şırnak'te EYP ele geçirildi
Şırnak'te EYP ele geçirildi
"Kahramanmaraş’a yaklaşık 110 bin 681 konut yapılacak"
Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Caddeler göle döndü
Caddeler göle döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.