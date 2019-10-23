Youtube' da çektiği videolarla adını duyuran Orkun Işıtmak 18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurmuştur. Ocak 2019 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 6.009.847 abone, 1.359.074.830 görüntüleme ve 1.224 video istatistiklerine sahiptir. Her videosu ilgiyle takip edilen Orkun Işıtmak'ın Exatlon yarışmasının sunucusu olacağına dair çıkan haberlerin ardından tüm dikkatleri bir kez daha üstüne çekti. Peki Orkun Işıtmak kimdir? Kaç yaşında?

ORKUN IŞITMAK'IN HAYATI

8 Ocak 1996'da İzmir'de doğdu. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nden mezundur. Şu an İstanbul'da ikamet etmektedir. Türk komedyen ve YouTube'da faaliyet gösteren vlogger'dır.

İstanbul Üniversitesi'nde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "Iyi Oyun" diye bir filminde oynadı.