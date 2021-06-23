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Damat Tween ve D’S Damat’ı bünyesinde bulunduran moda perakendecisi Orka Holding, Amerika kıtasında büyümek üzere bir anlaşmaya imza attı.

Yapılan açıklamaya göre, Orka Holding, Kanada merkezli yatırım danışmanlığı ve markalaşma şirketi World17 Group ile anlaşma yaparak, başta Toronto-Kanada olmak üzere Amerika kıtasında büyümeye yönelik ilk adımını attı.

2019 yılında Ottowa’da Damat Tween mağazası ile Kanada operasyonunu başlatan Orka Holding, anlaşma ile 2023 yılına kadar Amerika kıtasında çoklu satış kanalları kapsamında büyümeyi planlıyor. Orka Holding, Amerika kıtasında 2023 yılına kadar 10 mağazaya ulaşmayı ve yoğun e-ticaret operasyonu büyüterek kıtada yüksek marka bilinirliğine ve yüksek satış hacmine erişmeyi hedefliyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, teknoloji yatırımları ve bu alanda sağladıkları yeni iş birliği anlaşmaları ile edindikleri deneyimi, yurtdışındaki 200’ü aşkın mağazalarının tamamına entegre etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Orakçıoğlu, "Pandemi döneminde birçok markanın zor zamanlar geçirdiğini hatta birçoğunun operasyonlarını durdurduğunu gördük. Biz yeni düzene hızlıca adapte olarak yurtdışı yatırımlarımıza geçen sene de devam etmiştik, şimdi de bu başarıyı Amerika kıtası ile taçlandıracağız" dedi.

World17 Group CEO’su Adam Garipoğlu ise, "Marka yönetimi dışarıdan kolay görünen uygulamada çok ciddi uğraş ve bilgi gerektiren bir olgudur. Bizler Orka Holding ile yeni bir dönemin adımlarını atıyoruz. Franchise modelini de kapsayan çoklu kanal satış sistemini kıtada yönetmek sadece belli başlı markaların yapabileceği bir şeydir. Amerika kıtasının neresinde olursa olsun tüm müşterilerimiz sipariş verdikleri ürünlere 24 saat içerisinde sahip olabilecektir" diye konuştu.