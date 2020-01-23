Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni üyelerinin belirlenmesine dair seçim süreci tamamlandı. Yargıtay ve Danıştay’da bir süredir devam eden seçimlerde 6 yeni YSK üyesi belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu yeni başkanını belirlemek için Cuma günü toplanacak.

6 ÜYENİN GÖREV SÜRESİ DOLUYOR

7 asil 4 yedek olmak üzere toplam 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Kurulu’nda yarın Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev süreleri dolacak. Bu isimlerin yerine, üçü Yargıtay, üçü ise Danıştay üyeleri arasından yeni isimler belirlenmesi gerekiyordu.

YARGITAY VE DANIŞTAY’DA SEÇİM

Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da bu nedenle bir süredir seçim yapılıyordu. Geçen hafta yapılan oylamalar sonucunda sadece Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener salt çoğunluğun üzerinde oy alarak, YSK üyesi seçilmişti. Geri kalan 5 üyenin belirlenmesi için oylamalara bu hafta devam edildi. Hafta başında her iki kurumda yapılan oylamalar sonucunda ise yine sadece bir üye yeterli çoğunluğun oyuna ulaşarak, YSK Üyesi oldu. Yargıtay’da yapılan oylamada, 14. Hukuk Dairesi Mahmut Akgün YSK üyesi seçildi.

DANIŞTAY’DA ÜÇ ÜYE SEÇİLDİ

Danıştay’da dün yapılan oylamalar sonucunda ise iki üye daha YSK üyesi seçildi. 9. Daire Üyesi Battal Öğüt ve 10. Daire üyesi Ali Ürker ve Üyesi Ekrem Özübek YSK’nın yeni üyesi oldu.

SON ÜYE USTA OLDU

Yargıtay Genel Kurulu’nda bugün son YSK üyesinin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Seçim sonucunda Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Orhan Usta YSK üyesi seçildi. Böylece YSK’da görev süresi sona eren 6 üyenin yerine gelecek isimlerin tamamı belirlenmiş oldu.

YENİ BAŞKANI CUMA BELLİ OLACAK

6 yıllığına seçilen 6 üyenin tamamının belirlenmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu, yarın (24 Ocak Cuma günü) toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından başkan seçecek.