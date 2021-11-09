Orhan Pamuk’a ‘Veba Geceleri’ soruşturması

İzmir Barosuna kayıtlı bir Avukatın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Orhan Pamuk savcılığa ifade verip Atatürk'e ve Türk Bayrağına hakaret etmediğini iddia etti. Savcılık inceleme sonucunda dosyaya takipsizlik verdi ancak bu karara yapılan itiraz sonrası dosya Sulh Ceza Hakimliğinden geri döndü. Hakimlik, kitapta hakaret unsurları bulunduğunu söyleyince savcılık Orhan Pamuk hakkında tekrar soruşturma başlattı.

İzmir Barosuna kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ülük tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, yazar Orhan Pamuk'un 'Veba Geceleri' isimli kitabında tüm dünyanın saygı beslediği tarihi bir şahsiyete hakarette bulunarak halkı kin ve düşmanlığa sürüklediği iddia edildi.