"ÇETE OLMUŞ BUNLAR"

"ONLARA BİR ŞANS VERMEK İSTİYORUM"

Orhan Gencebay, genç sanatçılardan çok tanıdığı kişilerin olmadığını ama hiç tanınmamış isimler ile bir albüm hazırlığı fikrinin olduğunu da dile getirmişti. Gencebay, eski eserlerini bu isimlere seslendirerek, onlara da bir şans vermek ve imkan tanımak istediğini söylemişti.

Artık 3-4 ayda bir eser çıkarmayı planladığını ve bunların içinde rap müziğin de olacağını dile getiren ünlü isim, "Çok değişik, çok güzel şeyler olacak. Herkes çok şaşıracak. Yakın zamanda başlıyoruz" demişti.