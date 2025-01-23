Orhan Gencebay'dan tepki çeken açıklama
Orhan Gencebay'ın, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciası hakkındaki sözleri tepki çekti
Orhan Gencebay, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu - Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Orhan Gencebay; "Yüreğimiz yanıyor, son derece üzüldük. Son derece acı bir olay. Allah, gani gani rahmet eylesin" dedi.
Orhan Gencebay, 'Bir kişinin dahi istifa etmediği' yorumuna karşılık ise "Bu konuda konuşmak bize düşmez, olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Yönetenler daha iyi bilir. Hepsi iyi niyetlidir. Gerekeni yapmaya çalışacaklardır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir" ifadelerini kullandı. Gencebay'ın bu sözleri sosyal medyada tepki çekti.
Seren Serengil, Orhan Gencebay'ın bu açıklamalarına karşılık; "Orhan Baba bu halk seni filmlerindeki dik duruşun için sevdi. Yapma, bunu yıkma. Ne diyorsun şarkında; 'Kula kulluk edene yazıklar olsun...'
Yangını söndürme çalışmalarının sürerken otelin hemen yanı başındaki otellerde kalan bazı kişiler, büyük bir facia yaşanmamış gibi tatillerine devam ederek, kayak yapmıştı. Gencebay, bu konu hakkında ise şöyle konuştu: Herkesin bir zamanı ve yaşamı var. Görüyoruz; Gazze'de ve dünyada neler oluyor. Hiçbiri doğru değil şüphesiz. Herkesin yaşamına saygı göstererek yaşamalıyız.