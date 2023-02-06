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Haberler Magazin Orhan Aydın: Hatay'daki deprem sonrasında kızıma ve annesine ulaşamıyorum - Magazin haberleri

Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevredeki pek çok ili etkileyen deprem sonrasında Hatay'da bulunan kızı ve eski eşine ulaşamadığını açıkladı

Giriş: 06.02.2023 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
Orhan Aydın: Hatay'daki deprem sonrasında kızıma ve annesine ulaşamıyorum - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Her iki deprem, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. Hatay da etkilenen bu iller arasında oldu.

"284 CAN KAYBI VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var" dedi.

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Orhan Aydın, Hatay'da bulunan kızı Eylem Aydın ve eski eşine ulaşamadığını açıkladı. Pek çok isim Aydın'a destek mesajlarını iletti.

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