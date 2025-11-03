Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Orhan Ak'tan Erol Bulut'a cevap! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Orhan Ak'tan Erol Bulut'a cevap!

        Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Erol Bulut'un kulüp içerisinden rakip takımlara bilgili sızdırdığına dair söylemlerine, "Öyle bir bilgi gelmedi. Rakip nasıl oynarsa oynasın, bizim oyun formatlarımız belli" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 23:48 Güncelleme: 03.11.2025 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orhan Ak'tan Erol Bulut'a cevap!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Eyüspor, sahasında Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kesinlikle kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini belirten Ak, "Çok üzgünüz. Belki de beraberliğe bile üzüleceğimiz bir maçta maalesef buradan üzgün bir şekilde ayrıldık. Maçı başından sonuna kadar domine ettik. Çok net pozisyonlarımız var. Rakibi tamamen kendi sahasına hapsettik. Ama maalesef son vuruşları yapamadık. Son zamanlarımızda en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Onun için oyuncularımın gayretini ve mücadelesini tebrik ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda oynadığımız bu oyunun karşılığını alıp takımımızı istediğim yere getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

        "RAKİP NASIL OYNARSA OYNASIN, BİZİM OYUN FORMATLARIMIZ BELLİ"

        Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un kulüp içerisinde rakip takımlara bilgi sızdırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya yönelik Orhan Ak, "Yok, öyle bir bilgi gelmedi. Zaten az çok tahmin ediyorduk. Nasıl oynarsa oynasın, bizim oyun formatlarımız belli. Rakibe göre çok fazla değiştirdiğimiz bir şey yok. Biz, rakipten daha çok kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir takımız" ifadelerini kullandı.

        "İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAMAYA DEVAM EDERSEK KARŞILIĞINI ELBET ALACAĞIZ"

        Müsabakanın ilk yarısında çok sayıda gol pozisyonuna girmelerine rağmen skoru bulamadıklarını belirten Ak, "Biraz bulunduğunuz durumla da alakalı maalesef. Atamadıkça özgüven kaybı yaşıyorsunuz, rakiplerin de direnci artıyor. Mental olarak daha güçlü olmamız lazım. Önemli olan pozisyona girmek. Devre arasında onu konuştuk zaten. İlk yarı girersin atamazsın, ikinci yarı girersin atarsın. İstediğimiz oyunu oynamaya devam edersek bunun karşılığı olacaktır" şeklinde konuştu.

        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Otomobil markete daldı!
        Otomobil markete daldı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Habertürk Anasayfa