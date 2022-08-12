Kansere karşı zafer kazandı! Organlarının bir bölümü alındı ama...

"21 GÜN KURALINI UYGULADIM"

Duygu Özbaşar, kansere karşı mücadelesinde çok zor süreçleri hastalığı yeneceğine dair inanç ve telkinlerle atlattığını ve mutlu sona ulaştığını söyledi. 2021 Aralık’ta hayatının şokunu, 2022 Haziran’da ise hayatının ön büyük sevincini yaşadığını belirten Özbaşar, "7 ay önce karın şişliği şikayetlerim başlamıştı. Soda içiyorum, geçmiyordu. Bastırınca acı veriyordu. Hastaneye başvurduk ve yapılan tetkiklerde doktorum sol yumurtalığımın bitmiş olduğunu belirtip, rahim kanserinden de şüphelendiğini söyledi. Her şey ameliyatta karnım açılınca daha net ortaya çıkacaktı. Ameliyat ve sıcak kemoterapi tedavimin ilk adımıydı. Sonrasında 1.5 ay tavana bakarak yaşadım, bağırsağım dışarıdaydı. Kemoterapilerden sonra ağrılarım da oldu saçlarım da döküldü. Tanı koyulduğunda büyük bir şok yaşamıştım, devamındaki süreç de ağırdı, zordu. İnsan kendine konduramıyor, ben de konduramadım ama bir kez bile neden benim başıma geldi, demedim. Güçlü olmanın, kendini değerli hissetmenin önemine inandım. Kanseri yenen hastaları internette araştırıp önerilerine kulak verdim. 21 gün kuralı uyguladım. Bu kural da, 21 gün boyunca her gün ben iyiyim, ben değerliyim, hayatımda ne yaşadımsa hepsi geride kaldı. Bundan böyle beni iyi hissettirecek olan olayları, durumları ve insanları kendime çekiyorum ve hepsini şefkatle hayatıma kabul ediyorum. Bu sözleri tekrarladım. Bu bana çok iyi geldi. Eminim herkese de iyi gelecektir. PET tetkikim temiz çıktı, tedavilerim bitti. Daha ne isteyebilirim ki. Kelimelerle anlatılamayacak bir sevinç yaşadım. Allah tüm hastalara bu sevinci yaşatsın" diye konuştu.

"TÜM ZORLUKLARLA POZİTİF KİŞİLİĞİYLE BAŞA ÇIKTI"

Özbaşar’ın zorlu bir ameliyat sürecinin ardından gördüğü kemoterapi kürlerinin tamamlandığını belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürbüz Görümlü “Hastamızın yapılan son tetkiklerinde herhangi bir hastalık bulgusu saptanmadı. Tedavisi tamamlandı ve artık takip hastamız. Özbaşar bu süreçte hep uyumlu, pozitifti. Tüm zorluklarla bu pozitif bir kişiliğiyle başa çıktı ve örnek oldu” dedi.