Çin'de bir doktor, hayatının 30 yılını sigara içerek geçirmiş 52 yaşındaki bir adamın organlarını nakil için kullanmayı reddetmek zorunda kaldı.

O AKCİĞERLER ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Fox News'de yer alan habere göre; yıllarca sigara içen bir hastanın organları bağışlandı. Akciğeri, Chen Jingyu ve ekibi tarafından çıkarıldı. Bir başka hastaya nakledilmesi planlanan akciğeri gören doktorlar şaşkına döndü. Siyah bir renk alan akciğerin bağışlanmasının imkansız olduğu kaydedildi.

Dr. Chen Jingyu, 10 yıllarca tütün kullanımı nedeniyle organlara verilen bariz zararı gördükten sonra, akciğerleri nakil listesindeki hastaya veremeyeceğini duyurdu.

"BU AKCİĞERLERE BİR BAKIN HALA SİGARA İÇMEYE CESARETİNİZ VAR MI?"

Hastaya ölümünden önce BT taraması yapılmadı, beyin ölümü ilan edildikten hemen sonra da akciğerleri hızla bağışlandığı için böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar.

Dr. Jingyu, çekilen videoyu başka insanların da görmesi için şu notla paylaştı: "Bu ülkedeki pek çok sigara içicisinin ciğerleri bu görüntüye sahip. Ekibimiz bu akciğerleri nakletmeyi reddetti. Çok sigara içiyorsanız, ölümden sonra organlarınızı bağışlasanız bile akciğerleriniz kabul edilmeyebilir. Bu akciğerlere bir bakın hala sigara içmeye cesaretiniz var mı?"

Dr. Jingyu sözlerine şöyle devam etti: "Sigara içmeyi seviyoruz. Tüm sigara içenlerin akciğerlerini kabul etmeyeceğimizi söylemek pratik olmaz ancak katı standartlar var."