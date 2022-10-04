Organ nakli çetesinden şoke eden oyun!

DHA

İstanbul'da organ nakli bekleyen yabancı uyruklu hastalarla, organlarını 12 bin ila 60 bin dolar arasında değişen rakamlara satan kişiler arasında aracılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. DHA'nın haberine göre, şüphelilerin organlarını satan kişileri, alıcılarla akraba gibi göstermek için sahte evrak düzenledikleri belirlendi.

Operasyonda çete lideri Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z ve örgüt yöneticisi M.T.H.B ile örgüt üyeleri M.B. ile U.A.'nın da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, hasta olan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKRABA SÜSÜ VERDİLER İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastaneden gelen organ nakli ihbarıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, kendilerini karı-koca ya da abi-kardeş olarak tanıtan, organ nakli olacak ve bağışlayacak kişilerin evraklarının sahte olduğu tespit edildi. Ekipler, sahte evrakla ameliyat olmayı bekleyen 3 farklı hastayı ve organ bağışçısını takibe aldı. Yapılan takiplerde bağışçılardan ikisinin böbreklerini 12 bin dolara, birinin ise 60 bin dolara sattığı, organ ticaretini akraba olduklarına ilişkin sahte belgelerle gizledikleri belirlendi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Polis, tarafları bir araya getiren bir çete olduğunu, şüphelilerin organ ticareti karşılığında 12 bin dolar aldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda şebeke üyelerinin Sakarya'da saklandıkları ve yurt dışına kaçış hazırlığı yaptıkları tespit edildi. Ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliler çete lideri Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z, örgüt yöneticisi M.T.H.B, örgüt üyeleri M.B., U.A. ile organ nakli için anlaşan tarafların da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerden hasta olan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.